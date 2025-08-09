Astronauta de origen mexicano en la NASA

Del 15 al 18 de agosto de 2025 el astronauta Hernández se presentará a las 10:00 y 14:00 en "Chat with an Astronaut" y en el "Astronaut Encounter". A pesar de hablar en español, las presentaciones serán solo en inglés.

Durante las presentaciones de Astronaut Encounter, los asistentes podrán escuchar a José Hernández hablar de su experiencia viviendo y trabajando en el espacio. Al finalizar la presentación, habrá tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. El evento está incluido en la entrada al Kennedy Space Center Visitor Complex, una de las principales atracciones turísticas del estado del sol.

Kennedy Space Center Visitor Complex permite a los visitantes conocer artefactos reales de vuelos espaciales, conocer a un astronauta veterano de la NASA y sentir el estruendo del lanzamiento de un cohete, entre otras cosas.

(ANSA).