Astronautas chinos varados en estación espacial regresan en la nave que llevó a la nueva tripulación

BEIJING (AP) — Tres astronautas chinos varados en la estación espacial de su país luego de que su nave fuera aparentemente golpeada por escombros espaciales partieron de regreso a la Tierra el viernes a bordo de la nave que llevó a la tripulación de reemplazo al laboratorio orbital, informó la agencia espacial de China.

Se espera que su cápsula aterrice en una zona remota de la región de Mongolia Interior, en el noroeste de China, más tarde el viernes.

Los astronautas estaban realizando una rotación de seis meses en la estación y, originalmente, su vuelta estaba prevista para el 5 de noviembre, cuatro días después de la llegada de la nueva tripulación.

Su regreso se demoró más de una semana. La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China dijo que había pequeñas grietas en una ventana de la cápsula de retorno de la nave Shenzhou-20, muy probablemente causadas por el impacto de desechos espaciales.

Hay millones de fragmentos, en su mayoría diminutos, que orbitan la Tierra a velocidades superiores a las de una bala. Pueden proceder de lanzamientos y colisiones y representan un riesgo para los satélites, las estaciones espaciales y los astronautas que operan fuera de ellas.

Los tres astronautas chinos —Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie— volvían a bordo de la nave Shenzhou-21, de acuerdo con la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada.

La Shenzhou-20 permanecerá en órbita, agregó. No estaba claro si el cambio de nave afectará al calendario de futuras misiones al puesto orbital, que suelen ocurrir con intervalos de seis meses. La oficina indicó que la Shenzhou-22 se lanzará, pero no especificó cuándo.

La tripulación, que había viajado a la estación espacial Tiangong en abril, estaba "en buenas condiciones, trabajando y viviendo con normalidad", explicó el departamento a principios de semana.

El programa espacial de China ha hecho progresos constantes desde 2003. Ha construido su propia estación espacial y tiene como objetivo llevar a una persona a la superficie lunar para 2030.

La última misión Shenzhou-21 llevó cuatro ratones a la estación espacial para estudiar cómo les afectan la ingravidez y el confinamiento.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.