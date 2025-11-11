LA NACION

Astronautas chinos varados están "en buen estado" pese a demora en su regreso por basura espacial

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Astronautas chinos varados están "en buen estado" pese a demora en su regreso por basura espacial
Astronautas chinos varados están "en buen estado" pese a demora en su regreso por basura espacialAndy Wong - AP

BEIJING (AP) — La tripulación varada de una misión espacial china está "en buen estado, trabajando y viviendo con normalidad", afirmó el martes la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

Los tres astronautas de la misión Shenzhou-20 enfrentan un retraso en su regreso a la Tierra después de que su retorno programado para el 5 de noviembre fuera abortado, ya que se cree que su nave espacial fue golpeada por un pequeño fragmento de basura espacial.

El regreso ha sido pospuesto a una fecha no especificada, pero el equipo de la misión está llevando a cabo pruebas y simulacros, según un comunicado emitido por la agencia espacial.

"El equipo de la Shenzhou-20 está en buen estado, trabajando y viviendo con normalidad", indicó el comunicado.

Los tres astronautas —Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie— viajaron a la estación espacial Tiangong en abril y estaban finalizando su rotación de seis meses.

La misión de reemplazo Shenzhou-21 se acopló exitosamente con la estación espacial el 1 de noviembre, llevando por primera vez un grupo de ratones para experimentos.

China ha logrado un progreso constante con su programa espacial desde 2003. Ha construido su propia estación espacial y tiene como objetivo llevar a una persona a la Luna para 2030.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    1

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  2. Imputaron al hermano de Ginóbili por la muerte de 13 personas
    2

    Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca

  3. Se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
    3

    A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa

  4. El Gobierno desdobla la convocatoria: en diciembre va por el presupuesto y en febrero envía las reformas
    4

    El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones extraordinarias: en diciembre va por el presupuesto y para febrero envía las reformas

Cargando banners ...