Astronautas de India, Polonia y Hungría despegan en viaje privado a la estación espacial

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — India, Polonia y Hungría enviaron a sus primeros astronautas en más de 40 años el miércoles, que despegaron en un vuelo privado a la Estación Espacial Internacional.

Los tres países compartieron los costos de la misión de dos semanas. Axiom Space, la empresa de Houston que organizó el acuerdo, fijó el precio del boleto en más de US$65 millones por cliente.

El cohete Falcon de SpaceX despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA con dos semanas de retraso debido a preocupaciones por fugas en la estación espacial. La cápsula en la parte superior del cohete llevaba no sólo a los tres novatos —ninguno de los cuales había nacido cuando los primeros astronautas de sus países viajaron al espacio— sino también a la astronauta más experimentada de Estados Unidos, Peggy Whitson.

Además de Whitson, la tripulación incluye al indio Shubhanshu Shukla, piloto de la Fuerza Aérea india; el húngaro Tibor Kapu, ingeniero mecánico; y el polaco Uznanski-Wisniewski, experto en radiación y uno de los astronautas de proyecto de la Agencia Espacial Europea que a veces es asignado a tareas temporales.

Se espera que los astronautas lleguen al laboratorio orbital a la mañana siguiente.

Además de docenas de experimentos, los astronautas llevan comida que celebra sus raíces: curry indio y arroz con néctar de mango; pasta de paprika húngara picante; y pierogis polacos liofilizados.

El primer cosmonauta de Hungría, Bertalan Farkas, viajó al sitio de lanzamiento para animar a Kapu.

Farkas despegó en una nave soviética en 1980, llevando consigo un oso de peluche con un traje de cosmonauta que volvió a subir con Kapu. Los primeros astronautas de India y Polonia también viajaron con los soviéticos a finales de los años 70 y 80.

Uznanski-Wisniewski llevó la bandera polaca que su predecesor llevaba en su traje espacial, y señaló que Miroslaw Hermaszewski fue su mayor apoyo hasta su muerte en 2022. El primer astronauta de India, Rakesh Sharma, no pudo llegar a Florida para el lanzamiento; Shukla dijo que ha sido un mentor "en cada paso de este viaje" y llevaba un regalo sorpresa para él.

Aunque otros nacidos en India y Hungría han volado al espacio antes —incluyendo a la astronauta de la NASA Kalpana Chawla, quien murió a bordo del transbordador Columbia en 2003, y al turista espacial Charles Simonyi, famoso por Microsoft— eran ciudadanos estadounidenses en el momento del lanzamiento.

Shukla dijo antes del vuelo que espera "despertar la curiosidad de toda una generación en mi país" e impulsar la innovación. Al igual que sus compañeros de tripulación, tiene previsto participar en varios eventos de divulgación en su país. “Realmente creo que aunque yo, como individuo, estoy viajando al espacio, este es el viaje de 1400 millones de personas”, expresó. Fue el cuarto vuelo fletado por Axiom a la estación espacial desde 2022 y la segunda vez que Whitson vuela como comandante y acompañante de la tripulación de Axiom. El viaje le hizo perder el evento en el que se la introducirá en el Salón de la Fama de los Astronautas de Estados Unidos a finales del mes pasado, ya que estaba en cuarentena antes del vuelo. Whitson se unió a Axiom después de retirarse de la NASA hace casi una década y ha acumulado casi dos años en órbita a lo largo de su carrera. La NASA, que en el pasado se opuso a los invitados no tradicionales en la estación, ahora les da la bienvenida, cobrando por su comida y mantenimiento al tiempo que insiste en que un astronauta experimentado los acompañe. Todo forma parte del impulso de la NASA para abrir el espacio —incluida la Luna— a empresas privadas. Axiom es una de varias empresas estadounidenses que planean lanzar sus propias estaciones espaciales en los próximos años. El objetivo es que estén operativas antes de que la estación internacional sea desmantelada en 2031 después de más de tres décadas de operación. El acceso al espacio "ya no es solo para las agencias más grandes, el espacio es para todos", dijo el polaco Uznanski-Wisniewski antes del despegue. Los húngaros quieren "sentarse en la misma mesa con los gigantes", comentó Kapu. A través de esta misión, "Hungría se acerca un paso más a las estrellas". El grupo debería haber volado a principios de este año, pero su misión se retrasó tras un cambio en las cápsulas de SpaceX. El cambio permitió que los dos astronautas varados de la NASA, Butch Wilmore y Suni Williams, regresaran a la Tierra en marzo antes de lo previsto. Los astronautas de Axiom enfrentaron más retrasos en el lanzamiento una vez que llegaron a Florida. SpaceX tuvo que reparar una fuga de oxígeno en su cohete, luego la NASA puso la visita de la tripulación en espera indefinida mientras monitoreaba las reparaciones de las fugas de aire registradas durante mucho tiempo en el lado ruso de la estación espacial. Los cohetes Falcon de Elon Musk, director general y fundador de SpaceX, que se lanzan desde Florida y California, son considerablemente más pequeños que las Starships que realizan vuelos de prueba desde Texas y, este año, han explotado una tras otra. Los Falcons, de uso frecuente y confiables, llevan tripulaciones a la órbita desde 2020. La NASA necesita Starship para la Luna, mientras que Musk la visualiza para viajes a Marte. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es el único responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.