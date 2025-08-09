Astronautas regresan a la Tierra con SpaceX

Su cápsula SpaceX se lanzó en paracaídas al Pacífico frente a la costa del sur de California un día después de salir del laboratorio en órbita.

A bordo se encontraban Anne McClain y Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi de Japón y Kirill Peskov de Rusia. Se lanzaron en marzo como reemplazos de los dos astronautas de la NASA asignados a la demostración fallida de Starliner.

El mal funcionamiento de Starliner mantuvo a Butch Wilmore y Suni Williams en la estación espacial durante más de nueve meses en lugar de una semana.

La última vez que los astronautas de la NASA regresaron al Pacífico desde el espacio fue durante la misión Apolo-Soyuz de 1975, un encuentro de distensión de estadounidenses y soviéticos en órbita. (ANSA).