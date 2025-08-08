Astronomía: Desde Aosta a Elba, caza de estrellas

Tienen cinco fases de luna llena, el espectáculo mágico de las Perseidas, el enjambre de meteoritos más bello del año del 10 al 13 de agosto, la conjunción entre Venus y Júpiter a partir del 12 y la presencia al mismo tiempo de Venus, Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno, que culminará el 20 de agosto.

Son muchas, pues, las ocasiones para ir a sitios lejanos de fuentes luminosas o a planetarios y dejarse seducir por el cielo estrellado.

Aquí van algunas sugerencias para ir a la caza de meteoros y planetas.

En Lignan, en el Vallone de Saint Barthélemy, el Observatorio Astronómico de la Región Autónoma del Valle de Aosta ofrece aparatos de última generación que incluyen 12 parcelas equipadas para la observación del cielo, un teatro de las estrellas, un planetario y un laboratorio heliofísico, que lo convierten en el primer Starlight Stellar Park reconocido en Italia y en un importante centro de investigación científica que colabora con las agencias especiales ESA y la NASA.

Está abierto todo el año, pero desde el 10 de agosto permite vivir plenamente la magia de las lágrimas de San Lorenzo.

En el Valle de Aosta el refugio Mont Fallère, entre el Mont Fallère y el Monte Rosso de Vertosan, es el lugar ideal para un excursionista y cuando cae la noche el lugar perfecto para admirar el espectáculo del cielo estrellado y de la Vía Láctea.

La particularidad de este horizonte nocturno le ha valido a este refugio su entrada a "Los cielos más bellos de Italia", la primera certificación italiana creada por Astronomitaly para poner en valor los lugares que buscan convertirse en destinaciones de excelencia para el astroturismo y el compromiso en tutelar el patrimonio celestial.

La isla de Elba dedica una serie de actividades al astroturismo: en el municipio de Campo nell'Elba, la Asociación Astrófilos de San Piero lleva a cabo actividades de observación astronómica en varios puntos de la isla, atrayendo a residentes y visitantes a eventos que aglutinan naturaleza, ciencia y cultura local.

Cada martes y sábado se organizan excursiones nocturnas por los caminos de la isla, partiendo del casco histórico de San Piero en Campo.

"Pueblos de los deseos" es la iniciativa de la asociación "Los pueblos más bonitos de Italia", que el 10 de agosto incluye a 120 pequeños centros excelentes en la observación de estrellas fugaces.

Visit Emilia organiza "Into the Wild - La noche de un millón de estrellas", una aventura de dos días en el Apenino Parmense que une trekking, acampada y observación astronómica.

El camino lleva hasta los lagos de origen glacial del Parque Nacional del Apenino Tosco-Emiliano, donde, al borde del lago, se pernoctará en una tienda de campaña.

El primer "astropueblo" de Europa nació en 2012 en el área del Valle de Ega, entre Cornedo all'Isarco, San Valentino in Campo y Collepietra.

Aquí se observa el cielo estrellado y gracias a la realidad virtual proporcionada por la oficina turística, se experimenta el vuelo de un rayo y se camina alrededor de la Estación Espacial Internacional mientras cinco aplicaciones abren otros tantos mundos de experiencia celestial.

A 1340 metros de altura, los telescopios del Observatorio Max Valier permiten entrar en una dimensión universal a un paso del cielo.

Las visitas guiadas tienen lugar cada jueves y viernes noche.

