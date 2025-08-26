Astronomía: fotografiaron un planeta recién nacido

Esta espectacular imagen fue captada por el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) que está ubicado en el desierto de Atacama, en el norte de Chile.

El trabajo, dirigido por Richelle van Capelleveen, de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, se publicó en la revista Astrophysical Journal Letters. El descubrimiento del nuevo planeta, llamado Wispit 2b, forma parte de un gran proyecto observacional que estudia estrellas jóvenes para analizar sus características y buscar nuevos planetas.

"En el caso de esta estrella, detectamos un disco de polvo multianillo completamente inesperado y excepcionalmente bello", declaró Christian Ginski, de la Universidad de Galway (Irlanda), uno de los autores del estudio.

"Los resultados iniciales nos han impulsado a centrar nuestra atención en este objeto, y nuevas imágenes han permitido observar, en medio del disco polvoriento del sistema solar en formación, un planeta de tamaño similar a Júpiter, pero de tan solo 5 millones de años", agregó.

El wispit 2b, explicó Ginski, "tiene una órbita de radio de 380 unidades astronómicas, aproximadamente 380 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Esta es solo la segunda vez que se detecta un planeta en esta etapa evolutiva temprana alrededor de una versión joven de nuestro Sol.

"Capturar una imagen de estos planetas en formación, añadió el investigador irlandés, ha resultado extremadamente difícil y nos ofrece una oportunidad real de comprender por qué los miles de sistemas de exoplanetas más antiguos parecen tan distintos y diferentes de nuestro propio sistema solar".

"Creo que muchos de nuestros colegas que estudian la formación planetaria examinarán cuidadosamente este sistema solar en los próximos años", concluyó. (ANSA).