Astronomía: Imágenes del intruso del sistema solar

El resultado ha permitido una estimación más precisa del tamaño de su núcleo helado, que podría tener entre 320 metros y 5,6 kilómetros de diámetro.

Así lo demuestra un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters y ya disponible en el sitio web de arXiv.

Aunque las imágenes del Hubble imponen límites más estrictos al tamaño del núcleo que las estimaciones previas realizadas desde la Tierra, el corazón sólido del cometa no puede observarse directamente en la actualidad.

El uso de otros instrumentos, como el Telescopio Espacial James Webb, permitirá a los investigadores refinar el conocimiento de este singular cuerpo celeste, incluyendo su composición química.

En la imagen captada por el Hubble se puede observar una columna de polvo, expulsada desde el lado del cometa calentado por el Sol, y el indicio de una cola de polvo que se aleja del núcleo.

Los datos recopilados muestran una tasa de pérdida de polvo consistente con la de los cometas detectados por primera vez a unos 480 millones de kilómetros del Sol.

Este comportamiento es muy similar al de los cometas ligados al Sol y originados en nuestro Sistema Solar.

La gran diferencia radica en que este visitante interestelar se originó en otro sistema solar, en otra región de la Vía Láctea.

El 3I/Atlas viaja a aproximadamente 210.000 kilómetros por hora, la velocidad más rápida jamás registrada para un visitante del Sistema Solar.

Esto evidencia que el cometa ha estado vagando por el espacio interestelar durante miles de millones de años, aprovechando el impulso gravitacional generado por las innumerables estrellas y nebulosas que ha encontrado en su viaje. (ANSA).