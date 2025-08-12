Astronomía: Nuevo planeta en el sistema estelar más cercano

El descubrimiento, publicado en The Astrophysical Journal Letters, es obra de un equipo internacional de investigación dirigido por Aniket Sanghi, del Instituto Tecnológico de California (Caltech), quien utilizó datos e imágenes del Telescopio Espacial James Webb.

Alfa Centauri es un sistema compuesto por dos estrellas similares a nuestro Sol, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, y una estrella enana roja llamada Próxima Centauri. Juntas, observadas a simple vista, aparecen en el cielo como un único punto de luz, la tercera estrella más brillante.

Ya se han observado tres planetas alrededor de estas estrellas, pero nuevas observaciones con el telescopio Webb indican la presencia de un cuarto planeta.

A diferencia de los demás, el nuevo planeta se ubicaría en la llamada zona habitable, es decir, a la distancia adecuada de su estrella para que exista agua líquida en su superficie.

Sin embargo, añaden los autores del estudio, se trataría de un planeta gaseoso, una especie de gran esfera de gas sin una superficie sólida real. Ahora será necesario repetir las observaciones para obtener nuevas imágenes.

“De confirmarse, afirmó Sanghi, el posible planeta observado en la imagen del Webb de Alfa Centauri A marcaría un nuevo hito en la investigación de imágenes de exoplanetas”.

Según el investigador, “de todos los planetas observados directamente, este sería el más cercano a su estrella hasta la fecha. También es el más similar en temperatura y edad a los planetas gigantes de nuestro Sistema Solar, y el más cercano a nuestro hogar, la Tierra”. (ANSA).