Astronomía: Observan por primera vez estrella moribunda

Lo que los astrónomos describieron en la revista Nature es una estructura de capas concéntricas, cada una compuesta de elementos pesados.

La investigación, que por primera vez revela fenómenos que antes solo se planteaban como hipótesis, fue coordinada por Steve Schulze, de la Universidad Northwestern, de los Estados Unidos.

También participó el italiano Mattia Bulla, de la Universidad de Ferrara, investigador del Instituto Nacional de Física Nuclear y el Instituto Nacional de Astrofísica.

"Esta es la primera vez que observamos una estrella prácticamente despojada de sus cimientos", afirmó Schulze. Nos muestra, afirmó Schulze, cómo se estructuran las estrellas y demuestra que pueden perder mucho material antes de explotar".

Las estrellas son grandes esferas de gas ligero, cuya propia gravedad las empuja a compactarse cada vez más hasta alcanzar una densidad lo suficientemente alta como para inducir la fusión y, por lo tanto, generar elementos más pesados.

Este proceso continúa durante millones o miles de millones de años y conduce a la formación, alrededor de estrellas con masas entre 10 y 100 veces superiores a la del Sol, de capas concéntricas de elementos más ligeros en el exterior y elementos cada vez más pesados en el interior.

Este proceso continúa hasta que el equilibrio entre la energía de fusión y la gravedad colapsa y la estrella explota violentamente. Poco antes de que esto ocurra, algunas estrellas se desprenden de sus capas externas de hidrógeno residual, revelando sus capas internas de helio o carbono y oxígeno.

Ahora, nuevas observaciones nos han permitido vislumbrar, por primera vez, una capa aún más profunda, una que contiene silicio y azufre, nunca antes vista.

"Fue tan extraño que pensamos que nos habíamos equivocado", dijo Adam Miller, coautor del estudio.

"Esta estrella", añadió, "nos dice que nuestras ideas y teorías sobre la evolución de las estrellas son demasiado limitadas. Esto no significa que nuestros libros de texto estén equivocados, pero ciertamente no captan por completo la complejidad de lo que sucede en la naturaleza". (ANSA).