Astronomía: Replican primeras reacciones químicas del universo

El resultado, útil para reconstruir la cascada de eventos que condujo a la formación de las primeras estrellas, fue publicado en la revista Astronomy & Astrophysics por investigadores del Instituto Max Planck de Física Nuclear en Alemania.

El experimento se llevó a cabo utilizando un instrumento único para estudiar reacciones moleculares y atómicas en condiciones similares a las del espacio profundo: el Anillo de Almacenamiento Criogénico del Instituto Max Planck de Heidelberg.

Se trata de un dispositivo con forma de anillo utilizado para almacenar y mantener haces de partículas de alta energía a temperaturas apenas unos grados por encima del cero absoluto.

Gracias a esta infraestructura, los investigadores pudieron reproducir las reacciones generadas por la primera molécula del universo primitivo, el ion hidruro de helio HeH+, formado por la fusión de un átomo de helio neutro con un átomo de hidrógeno ionizado.

Estas reacciones allanaron el camino para la formación del hidrógeno molecular (H₂), la molécula más abundante del universo y el material del que se forman las estrellas.

En concreto, el experimento permitió a los científicos estudiar las interacciones del ion hidruro de helio con el deuterio (un isótopo del hidrógeno con un neutrón adicional en el núcleo).

Los resultados demostraron inesperadamente que la velocidad de esta reacción no disminuye con la disminución de la temperatura, por lo que podría haber sido mucho más importante de lo esperado para la química del universo primitivo durante la fase de enfriamiento. (ANSA).