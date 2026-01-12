Astrónomos en Chile detectan una estrella enana blanca que crea una colorida onda de choque

Por Will Dunham

WASHINGTON, 12 ene (Reuters) -

Astrónomos en Chile observaron una enana blanca -una brasa estelar muy compacta del tamaño de la Tierra- que está creando una vistosa onda de choque mientras se desplaza por el espacio, lo que les ha llevado a buscar una explicación.

La enana blanca, muy magnetizada, está ligada gravitatoriamente a otra estrella en lo que se denomina un sistema binario. La enana blanca está absorbiendo gas de su compañera a medida que ambas orbitan cerca la una de la otra. El sistema se encuentra en la Vía Láctea, a unos 730 años luz de la Tierra (relativamente cerca en términos cósmicos), en la constelación de Auriga.

Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, o 9,5 billones de kilómetros.

La onda de choque -más concretamente, una onda de arco- provocada por la enana blanca se observó con el Telescopio Extremadamente Largo del Observatorio Europeo Austral, en Chile. En una imagen difundida por los científicos, la onda de choque brillaba en varios colores cuando el material que salía de la enana blanca chocaba con el gas interestelar.

"Una onda de choque se da cuando un material en rápido movimiento choca contra el gas circundante, comprimiéndolo y calentándolo de repente. Una onda de choque de proa es el frente de choque curvado que se forma cuando un objeto se mueve rápidamente por el espacio, similar a la ola delante de un barco que se mueve por el agua", explicó el astrofísico Simone Scaringi, de la Universidad de Durham de Inglaterra, coautor del estudio publicado el lunes en la revista Nature Astronomy.

"Los colores proceden del gas interestelar calentado y excitado por el choque. Diferentes elementos químicos brillan con colores específicos cuando esto ocurre", añadió Scaringi.

En esta onda de choque, un tono rojo representaba al hidrógeno, el verde al nitrógeno y el azul al oxígeno que reside en el espacio interestelar.

Se han observado otras enanas blancas creando ondas de choque, pero todas ellas estaban rodeadas por discos de gas extraídos de una compañera binaria. Aunque esta enana blanca está absorbiendo gas de su compañera, carece de tal disco y está liberando gas al espacio por razones desconocidas.

Las enanas blancas se encuentran entre los objetos más compactos del universo, aunque no tan densos como los agujeros negros.

(Reporte de Will Dunham, edición en español de Javier López de Lérida)