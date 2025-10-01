Astros fue el equipo más exitoso en desafíos de revisión de video en 2025

NUEVA YORK (AP) — Los equipos de las Grandes Ligas mejoraron su éxito en las revisiones de video por tercer año consecutivo, liderados por los Astros de Houston, quienes tuvieron éxito en el 71,9% de sus desafíos.

Houston ganó 23 de 32 desafíos, informó MLB.

Milwaukee fue el siguiente con un 69,2%, seguido por Filadelfia (66,7%), Arizona (66%) y Kansas City (65,6%).

Texas y Baltimore tuvieron la tasa de éxito más baja con un 40,4%.

Boston cayó al 17º lugar con un 56% después de liderar con un 67,9% en 2024. Los Medias Rojas hicieron la menor cantidad de desafíos con 25.

Los Atléticos realizaron la mayor cantidad de desafíos con 59 y tuvieron éxito en el 44,1%, solo por delante de los Rangers, Orioles y Tampa Bay (40,9%). Los Cachorros fueron segundos en desafíos con 55 y tuvieron éxito en el 50,9%.

La tasa de éxito general del 54,8% aumentó desde el 53,7% en 2024 y el 48,5% en 2023.

Hubo 1197 desafíos de equipo, menos que los 1230 en 2024 y los 1288 en 2023. Entre los desafíos de este año, 207 llamadas fueron confirmadas (17,3%) y 334 se permitieron mantener (27,9%), donde no hay evidencia clara y convincente para revertirla.

Además de los desafíos de equipo, hubo 149 revisiones de los jefes de equipo que llevaron a 38 llamadas revertidas (25,5%). La cifra de los jefes de equipo incluyó tres para verificaciones de reglas y tres para mantenimiento de registros, utilizados para revisar conteos de bolas y strikes, outs en una entrada y el marcador del juego.

Después de comenzar inicialmente la revisión de video en agosto de 2008 para llamadas de jonrones, MLB expandió enormemente las repeticiones para la temporada 2014.

