Astros sufren susto por lesión: Altuve sale del juego por molestia en el pie derecho

ATLANTA (AP) — Los Astros de Houston se llevaron un susto en el duelo que ganaron el sábado 6-2 a los Bravos de Atlanta, cuando el venezolano José Altuve, nueve veces elegido al Juego de Estrellas, fue retirado después de quejarse de molestias en el pie derecho.

Altuve conectó un sencillo al jardín derecho en la tercera entrada y luego fue out forzado en la intermedia, en un rodado del dominicano Jesús Sánchez.

“Vino y dijo: ‘Me molesta el pie’, así que lo saqué, solo por precaución”, relató el mánager boricua de los Astros, Joe Espada.

Altuve permaneció en el banquillo durante el juego, pero fue revisado por un médico del equipo después del encuentro y no estuvo disponible para hacer comentarios.

“Queremos vigilarlo y ver cómo está mañana”, indicó Espada.

Altuve es una pieza clave para los Astros, que comenzaron el calendario del sábado por la noche empatados con Seattle en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

El venezolano tiene un promedio de bateo de 0,264 y lidera a Houston con 25 jonrones. Altuve, de 35 años, ha sido duradero, ocupando el primer lugar con 144 juegos disputados y 552 turnos al bate.

Ha impulsado 70 carreras, el segundo mayor número del equipo.

En su 15ª temporada con Houston, Altuve tiene 2378 hits, ocupando el segundo lugar solo detrás del miembro del Salón de la Fama Craig Biggio, quien acumuló 3060 con la franquicia. A principios de esta temporada, Altuve superó a otro miembro del Salón de la Fama, Jeff Bagwell, al ocupar el segundo lugar en la lista histórica de hits del equipo.

___