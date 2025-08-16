Asturias mantiene un riesgo muy alto de incendios forestales este sábado
Asturias mantiene un riesgo muy alto de incendios forestales este sábado
- 1 minuto de lectura'
OVIEDO, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -
El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias se mantiene este sábado en un nivel muy alto en todo el territorio, según los datos actualizados facilitados por el Ejecutivo autonómico. Aunque se registra una muy ligera disminución respecto a días anteriores, la situación sigue siendo preocupante y exige extremar las precauciones, especialmente en zonas de monte y espacios naturales. Las autoridades recomiendan evitar la quema de restos vegetales, fuegos al aire libre y cualquier actividad que pueda generar chispas o llamas.
El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.
Otras noticias de Incendio
- 1
Pronóstico del tiempo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto
- 2
Qué veo en Netflix: las cinco mejores series y películas para ver el fin de semana del 16 y 17 de agosto
- 3
Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania
- 4
Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión