Asturias registra nueve incendios forestales activos, tres en Cangas del Narcea

OVIEDO, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Asturias registra este miércoles un total de nueve incendios forestales activos en varios concejos, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Cangas del Narcea continúa siendo el foco de atención en la jornada de hoy, con tres fuegos activos en el concejo.

A primera hora de la mañana de este miércoles, el Puesto de Mando Avanzado informó que el incendio de Cobo había sido estabilizado a las 07.30 horas, aunque los trabajos de extinción continúan en la zona. En el operativo permanecen 18 efectivos de Bomberos del SEPA y tres empresas forestales, que se concentran en tareas de refrigeración y remate para evitar rebrotes.

En Genestoso, el incendio permanece activo en la zona alta, con efectivos de Bomberos del SEPA de Cangas del Narcea e Ibias, además del apoyo de un helicóptero de extinción. El incendio de Vallado ha sido controlado, pero tres efectivos de Bomberos del SEPA y una empresa forestal siguen trabajando en el lugar.

Está previsto que, en las próximas horas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se sume al dispositivo de extinción, con base en el polideportivo de Cangas del Narcea, lo que reforzará las tareas de intervención en la zona.

En Allande, el incendio de Lago ha sido controlado, aunque permanecen en la zona efectivos de Bomberos del SEPA y una empresa forestal. También en el occidente asturiano, en la zona de Lebredo, en Coaña, cinco efectivos de Bomberos del SEPA y una empresa forestal están trabajando en la extinción del fuego, al tiempo que se ha incorporado un mando de bomberos para asumir la Dirección Técnica de Extinción.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, uno de los helicópteros de Bomberos de Asturias se sumará al dispositivo de Coaña a lo largo de la mañana. Además, se ha activado la BRIF de régimen domiciliario y la BRIF de turno presencial por tierra.

En Cabrales, el fuego sigue activo en la zona alta de Camarmeña, pero se encuentra controlado por el personal de la guardería, que procedió en la tarde de este martes al cierre preventivo de la Ruta del Cares, en el Parque Nacional de Picos de Europa, por riesgo de desprendimientos, a consecuencia del incendio.

En Bezanes (Caso), el incendio se encuentra pendiente de valoración por parte de la guardería de Medio Natural. En Taranes (Ponga), el incendio sigue activo, y Bomberos del SEPA de Cangas de Onís trabajan en su extinción. Finalmente, en Lindes (Quirós), el incendio se encuentra en fase de revisión por parte de la guardería de Medio Natural del Principado.