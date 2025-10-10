Asunción será por primera vez sede de los Juegos Panamericanos en 2031

10 oct (Reuters) - Asunción se convertirá por primera vez en sede de unos Juegos Panamericanos en 2031, resolvió el viernes la organización Panam Sports en una votación que incluyó a las ciudades brasileñas Río de Janeiro y Niterói.

La capital paraguaya había perdido la elección anterior frente a Lima, que albergará los Juegos en 2027. Asunción organizó este año los Juegos Panamericanos Junior.

"Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental, poniendo a Paraguay en el centro del deporte mundial", dijo el presidente paraguayo Santiago Peña en X luego de conocerse la decisión.

El presupuesto inicial de Paraguay para los Juegos 2031 es de más de US$350 millones. Ese monto no incluye la nueva villa de los atletas, que forma parte de una iniciativa gubernamental de viviendas diseñadas para un uso a largo plazo y será edificada a través de una asociación público-privada.

"Los esperamos todos en Asunción, a sus atletas, a sus entrenadores, a los dirigentes", dijo el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, luego de la elección que se celebró en Santiago de Chile.

"Vamos a encontrarnos para tratar de transformar la sociedad de nuestros países a través del deporte", agregó.

(Reporte de Daniela Desantis)