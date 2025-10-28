Asunto familiar: Vacherot enfrentará nuevamente a su primo tras sortear debut en Masters de París

PARÍS (AP) — Valentin Vacherot pactó otro enfrentamiento contra su primo al sorprender el martes 6-1, 6-3 a Jiri Lehecka, el 14to cabeza de serie, en la primera ronda del Masters de París.

Número 40 en el ranking, Vacherrot se las verá contra Arthur Rinderknech en la segunda ronda el miércoles, poco más de dos semanas después de vencerlo en la final del Masters de Shanghái. Vacherot asombró a propios y extraños al superar la fase de clasificación en China para conquistar el primer título de su carrera y ascender en el ranking.

Los preparativos serán un poco diferentes esta vez.

“Nos mantendremos en nuestras propias burbujas. Somos primos, sí, pero no estamos en el mismo equipo, así que no vamos a cenar juntos esta noche”, dijo Vacherot, quien en el circuito juega bajo los colores de Mónaco.

“En Shanghái desayunamos juntos, calentamos juntos, porque estábamos lejos de todos y de todo", añadió Vacherot. “Él vino a ver mis partidos, yo iba a ver sus partidos, y no teníamos a nadie más en quien apoyarnos. (Esta vez) todas nuestras familias están aquí, así que nos mantendremos en nuestros lados, y espero que ofrezcamos un partido maravilloso”.

Más tarde el martes en la segunda ronda, el número uno del mundo Carlos Alcaraz jugaba contra Cameron Norrie; el cuarto cabeza de serie Taylor Fritz se medía con Aleksandar Vukic, y el quinto cabeza de serie Ben Shelton lo hacía ante Flavio Cobolli.

También por la primera ronda el martes, el noveno cabeza Felix Auger-Aliassime y el undécimo Daniil Medvedev se apuntaron victorias.

Nueva sede

El torneo bajo techo se trasladó de su antigua sede de la Bercy Arena —que albergó las finales de baloncesto masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de París del año pasado— a La Défense Arena. El recinto multideportivo es el hogar de un equipo de rugby y los aficionados aquí presenciaron las proezas del francés Léon Marchand en la natación de París 2024, así como un concierto de Taylor Swift en mayo del año pasado.

El número dos Jannik Sinner, quien se las verá contra Zizou Bergs en la segunda ronda el miércoles, lo aprecia.

“Es mucho más cómodo. La pista central es más grande. La uno y la dos son grandes pistas", dijo el italiano, cuatro veces campeón de Grand Slam. “Tenemos algunas instalaciones excelentes donde podemos practicar con un gran gimnasio y todo está dispuesto de manera perfecta”.

El tercer clasificado Alexander Zverev lo encuentra un poco ruidoso.

“Si estás (practicando) en una de las pistas exteriores, tienes el ruido de la pista uno, tienes el ruido de los altavoces de (la pista principal)”, dijo el alemán. “Son muchas cosas alrededor”.

