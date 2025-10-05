LA NACION

Asuntos Consulares de Exteriores recibirá en Barajas a los 21 españoles de la flotilla llegados desde Israel

Asuntos Consulares de Exteriores recibirá en Barajas a los 21 españoles de la flotilla llegados desd

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Asuntos Consulares de Exteriores recibirá en Barajas a los 21 españoles de la flotilla llegados desd
Asuntos Consulares de Exteriores recibirá en Barajas a los 21 españoles de la flotilla llegados desdEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El subsecretario y la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Xavier Martí Martí y Carolina de Manueles Álvarez, se han desplazado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla llegados este domingo desde Israel.

Según han trasladado fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares a Europa Press, Exteriores "sigue trabajando para la pronta vuelta del resto de españoles".

De esta forma, en el avión que ha partido hoy de Tel Aviv, se encuentran 21 de los 49 españoles de la flotilla detenidos en Israel.

Dentro de ese primer grupo que ha volado de vuelta a España se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, la exalcaldesa Ada Colau y el diputado de Compromís Juan Bordera, pero no los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que se han negado a firmar la extradición.

LA NACION
Más leídas
  1. Así está la tabla de precios de la construcción
    1

    Así está la tabla de precios de la construcción en octubre 2025

  2. Lluvia en Buenos Aires: ¿hasta cuándo seguirá el mal tiempo?
    2

    Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas

  3. Toyota lanza en los próximos meses su SUV más barato en el país
    3

    Toyota lanza en los próximos meses su SUV más barato en el país: cómo será

  4. Cami Homs reveló cómo se llamará su hija con José Sosa y sus seguidores lo asociaron a Tini
    4

    Camila Homs reveló cómo se llamará su hija con José Sosa y sus seguidores lo asociaron a Tini Stoessel

Cargando banners ...