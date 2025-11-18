ASUR de México compra aeropuertos latinoamericanos de Motiva en US$2.160 millones

SAO PAULO, 18 de noviembre - El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) de México firmó un contrato para adquirir la cartera de aeropuertos del operador brasileño de infraestructura Motiva por unos 11.500 millones de reales (US$2.160 millones), incluyendo la deuda neta, informaron ambas empresas el martes.

* ASUR (ASURB.MX) pagará 5.000 millones de reales por la participación de Motiva (MOTV3.SA) en los aeropuertos, mientras que el monto restante se financiará mediante deuda neta, de acuerdo a un documento presentado ante la Comisión de Valores Motiva.

* El anuncio de la adquisición se realizó a principios de noviembre.

* La venta, que aún requiere la aprobación de las autoridades antimonopolio, incluye las participaciones de Motiva en 17 aeropuertos brasileños y centros de conexión internacionales en Quito (Ecuador), San José (Costa Rica) y Curazao.

* Según Motiva, estos aeropuertos atienden a unos 45 millones de pasajeros al año. (Reporte de Luciana Magalhaes y Andre Romani; Editado por Diego Oré)