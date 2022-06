Asus presentará el 'smartphone' ROG Phone 6 el próximo 5 de julio

Asus ha anunciado la presentación de su próximo modelo de la serie de teléfonos móviles para videojuegos de la marca Republic of Gamers (ROG), ROG Phone 6, que tendrá lugar el próximo 5 de julio.

Con el lema 'For Those Who Dare' ('Para aquellos que se atreven') este 'smartphone' viene tomar el relevo del último modelo de esta familia enfocada a las características del 'gaming'.

Fue a principios del pasado mes de noviembre cuando se lanzaron en Europa los modelos anteriores, Asus ROG Phone 5s y Asus ROG Phone 5s Pro, tres años después de la presentación de esta serie con su primer Asus ROG Phone.

La compañía no ha ofrecido detalles acerca de las características técnicas del nuevo 'smartphone' ni tampoco ha hecho un adelanto de su diseño exterior. Lo que sí ha indicado a través de su página web oficial es que el evento de presentación tendrá lugar el próximo 5 de julio a las 14 horas (hora España peninsular), y que también mostrará nuevos accesorios y auriculares.