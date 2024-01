Asus Republic of Gamers (ROG) ha presentado en el marco de CES 2024 su primer ordenador compacto NUC, que funciona con los procesadores Intel Core Ultra y las gr√°ficos firmados por Nvidia, junto con la nueva serie de smartphones para videojuegos ROG Phone 8.

La división de videojuegos de Asus ha celebrado este martes el evento 'For Those Who Dare: Transcendence' (Para aquellos que se atraven: Trascendencia), en la feria de electrónica de Consumo CES de Las Vegas (Estados Unidos), donde ha anunciado nuevos productos de alto rendimiento.

En este marco, Asus ROG ha presentado su primer ordenador de formato peque√Īo Next Unit of Computing (NUC), fruto de la reciente adquisici√≥n por parte de Asus de la l√≠nea de productos NUC de Intel.

El nuevo ordenador ROG NUC, con nombre en clave Scorpion Canyon, ha sido dise√Īado para ofrecer a los usuarios potencia de juego en un equipo compacto que da libertad de movimiento, con un dise√Īo de chasis sin herramienta de 2,5 litros y unas dimensiones de 270mm x 180mm x 50mm.

Este equipo funciona procesadores Intel Core Ultra 7 o Core Ultra 9, y utiliza una arquitectura h√≠brida de rendimiento que garantiza una multitarea fluida con n√ļcleos electr√≥nicos adicionales, mientras que las tecnolog√≠as Intel Thread Director e Intel Smart Cache optimizan las cargas de trabajo para lograr una experiencia fluida al jugar.

ROG NUC también está equipado con los gráficos NVIDIA RTX 4060 o RTX 4070, es compatible tanto con Microsoft Windows 11 como con distribuciones Linux y tiene soporte para hasta cuatro salidas de pantalla compatibles con 4K. En conectividad, cuenta con HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB4 de tipo C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 e Intel Killer WiFi 6E AX1690i.

Rog phone 8

Asus ROG ha dise√Īado ROG Phone 8 y ROG Phone 8 Pro como "potentes dispositivos todoterreno" que "redefinen la excelencia de los videojuegos para m√≥viles", y para ello ha optado por el procesador Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm

Tambi√©n ha incluido funciones avanzadas como X-Sense 2.0, AI Grabber, b√ļsqueda sem√°ntica y cancelaci√≥n de ruido con IA, que adem√°s hacen que adquieran las capacidades de la inteligencia artificial en la interacci√≥n con el usuario.

Los nuevos 'smartphones' integran mecanismos avanzados de refrigeración interna, incluido un conductor de refrigeración potenciada que conduce el calor directamente del SoC a la cubierta trasera, que se combinan con funciones de IA específicas para videojuegos, como el modo en segundo plano y X Capture.

Ambos equipos cuentan con una batería de 5.500 mAh con carga inalámbrica, y una pantalla flexible Samsung E6 AMOLED de 6,78 pulgadas con una frecuencia de actualización de 165Hz, que proporciona una experiencia visual envolvente.

En la aprte trasera acoge un sistema de cámara de tres lentes, que lidera un sensor Sony IMX890 de 50MP con estabilizador gimbal híbrido de 6 ejes 3.0 y se complementa con una cámara ultra gran angular de 13MP con lente de forma libre y una cámara teleobjetivo de 32MP con zoom óptico de tres aumentos y estabilidad de imagen óptica.

Estos teléfonos enfocados a los videojuegos también cuentan con la tecnología Dirac Virtuo for Headphone, para un sonido envolvente virtual para los auriculares, y ofrecen resistencia al agua y al polvo IP68.