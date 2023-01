Asus ROG presenta sus nuevos ordenadores gaming, un router WiFi 7 y un monitor de 540Hz

Asus ROG ha presentado nuevos ordenadores portátiles y de sobremesa de las series Strix, Zephyrus, Flow, que ha acompañado de un 'router' WiFi 7 cuatribanda y un monitor que alcanza una tasa de refresco de 540Hz.

El evento 'For Those Who Dare: Maxed Out', retransmitido en el marco de la feria CES 2023 de Las Vegas (Estados Unidos), ha acogido las novedades de Asus ROG en equipos de juego de las series Strix, Zephyrus, Flow.

Las novedades de Asus ROG en ordenadores portátiles incluyen los nuevos Strix SCAR 16 y 18, y ROG Strix G16 y G18. La compañía ha destacado el modelo Strix SCAR 18 (G834), una estación 'gaming' que transfiere la potencia de un ordenador de sobremesa a un portátil.

Este equipo es el primero de la marca ROG que incorpora una pantalla Nebula Display de 18 pulgadas, con una resolución QHD de 240Hz. El ROG Strix SCAR también está disponible en modelos de 16 o 17 pulgadas, y todos incorporan Dolby Vision HDR y NVIDIA G-SYNC.

Los modelos de 16 y 18 pulgadas están equipados con procesadores Intel Core i9-13980HX de 13.ª generación, mientras que Strix SCAR 17 incluye hasta un procesador AMD Ryzen 9 Zen 4-el modelo de 16 pulgadas, además, ofrece una pantalla Mini LED QHD 240Hz Nebula HDR.

Todos los modelos Strix vienen equipados con una GPU Nvidia GeForce RTX de la serie 40 con Advanced Optimus y están diseñados para jugar a una alta frecuencia de actualización. El metal líquido Conductonaut Extreme en la CPU, la tecnología Tri-Fan, las rejillas de ventilación full-surround y la refrigeración inteligente ayudan a obtener un mejor rendimiento.

También están equipados con sonido envolvente virtual Dolby Atmos y cuentan con tecnología de cancelación de ruido bidireccional con inteligencia artificial que filtra el ruido de fondo tanto en el audio de entrada como de salida. Asimismo, vienen con una batería de 64Wh o 90Wh, conexión WiFi 6E y puerto Ethernet.

La serie también incorpora el sobremesa ROG Strix G22CH, que presenta un diseño compacto de 10 litros, un diseño optimizado para el flujo de aire es compatible con un sistema de refrigeración por aire o líquido. Funciona con el procesador Intel Core i9 de 13.ª generación y la última GPU Nvidia RTX.

Serie rog zephyrus

Asus ROG también ha actualizado la serie Zephyrus con los nuevos portátiles Zephyrus G14, Zephyrus G16 y Zephyrus M16, todos ellos con altavoces Dolby Atmos, un conjunto de micrófonos 3D con varios modos y cancelación de ruido bidireccional con inteligencia artificial.

Zephyrus G14 es un equipo de 14 pulgadas que incorpora una pantalla ROG Nebula HDR Mini LED QHD a 165Hz con certificación Pantone y una relación de aspecto 16:10. También existen versiones en QHD a 165Hz o FHD a 144Hz.

Viene con una CPU AMD Ryzen 9 Zen 4 y una GPU Nvidia GeForce RTX serie 40 y una batería de 76Wr. Para evitar el sobrecalentamiento, este ordenador implementa un sistema de refrigeración que incluye una cámara de vapor que cubre la CPU y la GPU, un compuesto térmico de metal líquido en la CPU, así como dos ventiladores Arc Flow Fans de 84 aspas.

Zephyrus G16 incluye un procesador Intel Core i9-13900H de 13.ª generación y hasta una GPU Nvidia GeForce RTX serie 40 para portátiles. Y presenta una pantalla ROG Nebula Display con una proporción pantalla-cuerpo del 94 por ciento y una relación de aspecto 16:10 ampliada, así como una batería de 90Wh y HDMI 2.1.

El modelo Zephyrus M16, que funciona con un procesador Intel Core i9-13900H de 13.ª generación y hasta una GPU Nvidia GeForce RTX serie 40. Incluye una pantalla ROG Nebula HDR QHD Mini LED a 240Hz y 3ms con G-SYNC y una proporción pantalla-cuerpo del 92 por ciento y relación de aspecto 16:10.

Los modelos Zephyrus tienen una bisagra ErgoLift de 180 grados e incluyen una variedad de puertos, que incluye un puerto USB de tipo C de 100W con DisplayPort 1.4 y suministro de energía, compatibilidad con carga PD y WiFi 6E. Tanto el G16 como el M16 vienen con Thunderbolt 4.

Serie rog flow

La serie ROG Flow se amplía con ROG Flow X13, que incluye hasta una CPU AMD Ryzen 9 Zen 4 y hasta una GPU Nvidia GeForce RTX de la serie 40 para portátiles. Tiene un diseño convertible de 360° y para alcanzar aún más potencia, hay una GPU externa XG Mobile opcional con una GPU Nvidia GeForce RTX de la serie 40 para portátiles.

El compuesto de metal líquido de la CPU y las tres salidas de ventilación dedicadas garantizan el máximo rendimiento. También viene con una batería de 75 Wh, carga rápida USB de tipo C de 100 W y un adaptador de CA de 130 W.

ROG Flow X13 está disponible en dos opciones de pantalla: Nebula QHD de 165Hz o un panel FHD de 120Hz que está validado por Pantone y ofrece compatibilidad con Dolby Vision, una pantalla táctil Corning Gorilla Glass DXC resistente a arañazos, G-SYNC y tecnología Advanced Optimus.

Esta serie también presenta el nuevo ROG Flow X16, que funciona con el procesador Intel Core i9-13900H de hasta 13.ª generación, la GPU Nvidia GeForce RTX de la serie 40 para portátiles, hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0 x4 y hasta 16 GB de memoria DDR5-4800 con dos módulos SO-DIMM actualizables.

Emplea una minipantalla LED Nebula HDR de 1100 nits con hasta 1024 zonas de atenuación individuales, resolución QHD, frecuencia de actualización de 240Hz, tiempo de respuesta de 3ms y relación de aspecto 16:10 ampliada. También tiene representación de color Pantone Validated, una gama DCI-P3 al 100%, Dolby Vision HDR. Incluye un puerto HDMI 2.1 y un puerto USB4 de tipo C con Thunderbolt 4.

El sistema de refrigeración Tri-Fan viene con ventiladores Arc Flow. Los grandes disipadores térmicos de aspa rebajada cubren la máxima superficie. Además, se utiliza un compuesto térmico de metal líquido en la CPU. También hay filtros de polvo para un rendimiento y estabilidad constantes.

Las novedades de esta serie se completan con ROG Flow Z13, una tableta 'gaming' con procesador Intel Core i9-13900H de 13.ª generación y una GPU Nvidia GeForce RTX de la serie 40 para portátiles, compatible con G-SYNC y DDS 2.0, todo ello en un chasis con un grosor de 12mm que pesa 1,1 kg.

Este equipo presenta una pantalla Nebula Display de 13 pulgadas, con una relación de aspecto 16:10 y una gama de colores DCI-P3 al 100 por ciento con un panel QHD de 165Hz. Ofrece sonido Dolby Atmos de alta calidad, Hi-Res Audio, el amplificador inteligente, la cancelación de ruido bidireccional con inteligencia artificial y compatibilidad con Thunderbolt 4.

Accesorios y periféricos

Las novedades de Asus ROG también incluyen un 'router' WiFi 7 cuatribanda, que aprovecha los canales de 320MHz en la banda de 6 GHz para alcanzar velocidades hasta un 160 por ciento más rápidas que la generación anterior.

Asus ha indicado que la modulación 4K QAM puede empaquetar más datos en las transmisiones, de tal forma que las velocidades de datos alcanzan picos hasta un 20 por ciento más altos, de 25.000 MB/s.

También ha presentado el monitor ROG Swift Pro PG248QP con una tasa de refresco de 540Hz, que utiliza la tecnología TN para 'eSports' (E-TN) para proporciona tiempos de respuesta un 60 por ciento más rápidos que los paneles TN estándar. Este monitor ofrece una diagonal de 24, pulgadas y una resolución FHD (1920 x 1080).

Europa Press