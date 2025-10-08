Atacante de sinagoga británica reivindicó su lealtad al Estado Islámico en llamada a la policía

Por Michael Holden y Sam Tabahriti

LONDRES, 8 oct (Reuters) - El autor del ataque a una sinagoga del norte de Inglaterra, que terminó con la muerte de dos fieles judíos la semana pasada, llamó por teléfono a la policía para decir que actuaba en nombre del Estado Islámico, informaron el miércoles los investigadores.

Jihad Al-Shamie, ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria, hizo la llamada después de atropellar con un automóvil a los peatones y atacar a la gente con un cuchillo en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el distrito de Crumpsall, informó la policía.

Agentes armados mataron a tiros en el lugar de los hechos a Al-Shamie, que iba armado con dos cuchillos y parecía llevar un cinturón explosivo. La Policía informó posteriormente que uno de los fallecidos en el ataque murió tras ser alcanzado por disparos de sus agentes.

Rob Potts, subcomisario jefe de la Policía del Gran Manchester, dijo que minutos después de que los agentes fueron alertados del incidente, el propio Al-Shamie llamó al número de emergencias 999 para reivindicar la autoría del ataque.

"También prometió lealtad al Estado Islámico", dijo Potts en comentarios televisados.

El ataque del pasado jueves, en el que murieron Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, tuvo lugar durante el Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío. Otros tres hombres permanecen hospitalizados con heridas graves.

El atacante no era conocido previamente por la policía antiterrorista y nunca había sido remitido al plan de lucha contra la radicalización del país, Prevent. Sin embargo, según la policía, tenía antecedentes penales y había sido detenido recientemente por violación antes de quedar en libertad bajo fianza.

"En esta fase de nuestra investigación, estamos más seguros de que estaba influido por la ideología islamista extrema; la llamada al 999 forma parte de esta evaluación", declaró Potts.

"Es importante destacar que tenemos en cuenta todas las pruebas reunidas para hacer nuestra evaluación de la motivación detrás de este ataque, esta evaluación continúa y puede haber más factores impulsos y motivaciones identificadas".

Los agentes detuvieron a seis personas tras el incidente, pero dos han sido puestas en libertad sin cargos y Potts dijo que habría más liberaciones el miércoles. (Reporte de Michael Holden y Sam Tabahriti; Editado en Español por Ricardo Figueroa)