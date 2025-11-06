Atacantes abordan un barco frente a la costa de Somalia tras lanzar granadas propulsadas por cohete

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Atacantes armados con ametralladoras y lanzagranadas abordaron el jueves un barco frente a la costa de Somalia, según funcionarios británicos, en el que podría ser el último asalto perpetrado por piratas somalíes que operan en la región.

Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo, que depende del ejército de Reino Unido, emitió una alerta sobre el incidente y advirtió a las embarcaciones en la zona.

La firma de seguridad privada Ambrey también reportó que se estaba llevando a cabo un ataque, e indicó que el objetivo era un petrolero con bandera de Malta que iba desde Sikka, India, a Durban, Sudáfrica. Además, añadió que parecía tratarse de un asalto por parte de piratas somalíes que, según se ha informado, han estado operando en la zona en los últimos días y que capturaron un barco pesquero iraní para usarlo como base de operaciones.

Irán no ha reconocido la captura del pesquero, llamado Issamohamadi.

Los detalles del buque atacado coinciden con los del Hellas Aphrodite, que cambió de rumbo y redujo la velocidad en el momento del ataque. No se pudo contactar con sus propietarios y administradores del barco para obtener comentarios.

Otra firma de seguridad marítima, Grupo Diaplous, reportó que el petrolero atacado tenía una tripulación de 24 marineros, que se habrían encerrado en una zona del barco por su seguridad durante el ataque. El buque no contaba con un equipo de seguridad armado a bordo, añadió.

La Operación Atalanta de la Unión Europea, una misión de lucha contra la piratería alrededor del Cuerno de África, no respondió a un pedido de comentarios. La fuerza de la UE ha respondido a otros ataques piratas recientes en la zona y hace poco emitió una alerta a los transportistas que avisaba de que un grupo de piratas estaba operando frente a las costas somalíes y que era “casi seguro” que se produjesen asaltos.

El incidente del jueves se produce después de que otro buque, el Stolt Sagaland, con bandera de Islas Caimán, fuera objetivo de un presunto ataque pirata que terminó en un tiroteo entre su equipo de seguridad y los agresores, de acuerdo con la misión de la UE.

La piratería frente a la costa de Somalia alcanzó su punto álgido en 2011, cuando se reportaron 237 ataques. Los asaltos en la región en 2011 le costaron a la economía mundial unos 7.000 millones de dólares, con 160 millones pagados en rescates, según el grupo de monitoreo Oceans Beyond Piracy.

La amenaza disminuyó gracias al incremento de las patrullas marítimas internacionales, al fortalecimiento del gobierno central de Somalia y a otras medidas.

Sin embargo, los ataques de piratas somalíes han resurgido a un ritmo mayor durante el último año, debido en parte a la inseguridad causada por los rebeldes hutíes de Yemen, que lanzan ataques en el corredor del mar Rojo por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

En 2024, se reportaron siete incidentes frente a Somalia, de acuerdo con la Oficina Marítima Internacional. En lo que va de año, múltiples embarcaciones de pesca han sido capturadas por piratas somalíes.

