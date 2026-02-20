Atacantes matan a al menos 50 personas y secuestran a mujeres y niños en Nigeria

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, NIGERIA, 20 feb (Reuters) - Al menos 50 personas murieron y varias mujeres y niños fueron secuestrados después de que hombres armados atacaran una aldea en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, informó el viernes a Reuters un legislador estatal

Hamisu A. Faru, legislador que representa al sur de Bukkuyum, dijo que los atacantes asaltaron la aldea de Tungan Dutse desde alrededor de las cinco de la tarde del jueves hasta aproximadamente las tres de la madrugada del viernes, quemando edificios y disparando a los residentes que intentaban huir

«Han ido pasando de una aldea a otra (...) dejando al menos 50 muertos», declaró Faru a Reuters por teléfono

Agregó que aún no se había determinado el número de víctimas secuestradas

Los líderes tradicionales y los funcionarios del Gobierno local seguían buscando a los desaparecidos. Un portavoz de la policía del estado de Zamfara no respondió a las llamadas en busca de comentarios. Abdullahi Sani, de 41 años, residente en Tungan Dutse, dijo que tres miembros de su familia murieron en el ataque. "Ayer nadie durmió, todos estamos sufriendo", relató

Un día antes, los residentes se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales cuando vieron más de 150 motocicletas que transportaban a hombres armados. Pero la advertencia fue ignorada, dijo Sani

La inseguridad es una preocupación acuciante en Nigeria y el Gobierno se ve sometido a una creciente presión para restablecer la estabilidad

Se ha producido un aumento de los ataques atribuidos a "bandidos", que han llevado a cabo agresiones mortales, secuestros para obtener rescate y desplazamientos de comunidades en todo el norte de Nigeria. (Reporte de Ahmed Kingimi; escrito por Chijioke Ohuocha; edición de Philippa Fletcher y Alex Richardson; edición en español de Raúl Cortés Fernández)