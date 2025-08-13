Atalanta: Antonio Percassi y Juric llaman a la unidad

"Atalanta tiene una gente y una afición fantásticas. Manténganse unidos, juntos podemos lograr cosas realmente importantes", afirmó Antonio Percassi a los 6500 aficionados que colmaron la Curva Norte del Gewiss Stadium para un entrenamiento a puertas abiertas.

"Todos tenemos que portarnos bien, sigamos unidos y apoyemos al club que lo está haciendo bien", continuó el presidente mientras la afición coreaba el nombre del entrenador croata Ivan Juric, reemplazante de Gian Piero Gasperini, quien firmó para Roma.

"Gracias por su apoyo, en mi nombre y en el del cuerpo técnico.

Estamos realmente orgullosos de estar en este gran club. Lo daremos todo para lograr grandes resultados. Una última cosa: 'camisetas siempre sudadas'", declaró a su vez Juric citando el lema que se leía en las casacas.

Asimismo, el mediocampista y capitán neerlandés, Marten de Roon, agradeció al público que se reunió en el estadio para alentar al equipo durante el entrenamiento.

"El equipo tiene muchas ganas de demostrar su máximo nivel una vez más este año. Su apoyo será fundamental, especialmente en estos momentos difíciles. Sabemos que siempre estarán con nosotros. Ya tenemos un partido importante el sábado y esperamos verlos allí", concluyó De Roon en alusión al duelo contra Juventus por la definición del Trofeo Bortolotti. (ANSA).