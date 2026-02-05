Atalanta apea a la Juve y se mete en semis de Copa de Italia

El Atalanta se clasificó este jueves con comodidad a semifinales de Copa de Italia al barrer 3-0 a la Juventus de Turín.

La Dea, 7ª en la Serie A, abrió el marcador gracias a un penal convertido por Gianlucca Scamacca (27').

El equipo de Bérgamo amplió la renta en el minuto 77 por medio del delantero ghanés Kamaldeen Sulemana. Menos de diez minutos después, Mario Pasalic (85') daba la puntilla a una Juve condenada por sus varios errores defensivos.

El Inter de Milán se había clasificado el miércoles a semifinales al vencer al Torino por 2-1.

Los dos últimos cuartos de final opondrán la semana que viene al Nápoles con el Como y al Bolonia con Lazio de Roma.