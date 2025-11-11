Atalanta apuesta por Raffaele Palladino para ocupar el puesto de Juric

Raffaele Palladino es el técnico elegido por Atalanta, 13er clasificado de la Serie A, para poner fin a la racha de malos resultados que le costó el puesto en el banquillo al croata Ivan Juric, cesado el lunes.

"Raffaele Palladino se ha comprometido con el club nerazzurro con un contrato hasta el 30 de junio de 2027", precisó el equipo de Bérgamo, ganador de la Europa League en 2024.

Antiguo internacional italiano, Palladino (41 años) comenzó su carrera como técnico en la academia de Monza, antes de ocupar el banquillo del primer equipo en 2022 y disputar dos temporadas en la élite.

Su buen trabajo le llevó a fichar por Fiorentina la pasada temporada, pero abandonó por sorpresa el conjunto Viola al término del pasado curso, pese a haber logrado una meritoria sexta plaza en el campeonato italiano.

La labor ahora de Palladino será recuperar a un equipo a la deriva que sólo ha ganado cuatro partidos esta temporada, dos en la Serie A y otros dos en la Liga de Campeones, de un total de quince disputados desde agosto.

En las últimas siete jornadas de la Serie A, la Dea ha sumado cinco empates y dos derrotas.

Juric, de 50 años y que había firmado en junio de este año por Atalanta, es el cuarto entrenador cesado esta temporada en el calcio, tras Igor Tudor en Juventus, Patrick Viera en el Génova y Stefano Pioli en Fiorentina.

