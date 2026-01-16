Atalanta corta su buena racha con un empate 1-1 en Pisa

El Pisa, un equipo de los puestos de descenso, puso fin a la racha de tres triunfos seguidos del Atalanta con el empate 1-1, este viernes en la apertura de la 21ª jornada de la Serie A italiana.

Hubo que esperar hasta el final para ver goles en este duelo en la Toscana.

El Atalanta abrió el marcador en el 83 por medio del montenegrino Nikola Krstovic, pero el Pisa igualó poco después, en el 87, gracias al nigeriano Rafiu Durosinmi.

Un día después de la oficialización de su traspaso procedente del Atlético de Madrid y después de medio año en España, el internacional italiano Giacomo Raspadori debutó ya con la camiseta del Atalanta, entrando en juego en el minuto 55, pero el ex del Nápoles no consiguió destacar.

En la clasificación, el Atalanta sigue séptimo (32 puntos) y se acerca provisionalmente a dos puntos de la sexta plaza del Como, que ocupa el último puesto de la zona europea en Italia.

El Como visitará el lunes a la Lazio (9ª) en el Olímpico de la capital.

El Pisa, que encadena un segundo empate consecutivo, suma 14 puntos y cede el lugar de colista al Hellas Verona (13).

El equipo de la ciudad de la torre inclinada se pone a tres unidades del decimoséptimo puesto del Lecce, que marca la zona de salvación.

El sábado, el líder Inter de Milán se enfrenta al Udinese (10º), mientras que el campeón Nápoles (3º) recibe al Sassuolo (11º).

El otro aspirante al título, el AC Milan (2º), jugará el domingo en San Siro ante el Lecce.

Antes de este fin de semana, el Inter tiene tres puntos de margen sobre su vecino Milan y seis de ventaja respecto al Nápoles.