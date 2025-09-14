Atalanta cumple ante Lecce antes del PSG en Champions

El Atalanta, primer rival del París SG en Champions el miércoles, se impuso cómodamente al Lecce (4-1) en casa este domingo en la 3ª fecha de la Serie A.

El equipo de Bérgamo, entrenado por Ivan Juric, logró su primera victoria esta temporada luego de dos empates, y remontó al sexto puesto.

El joven defensor italiano Giorgio Scalvini, de 21 años, abrió el marcador para la 'Dea' con un remate de cabeza en un córner (37), antes del doblete del belga Charles De Ketelaere (51, 73), con un gol de Nicola Zalewski (70) entre medias.

Konan N'Dri marcó el gol del honor en el minuto 82.

Antes este domingo, la Roma de Gian Piero Gasperini, antiguo entrenador del Atalanta, perdió 0-1 en casa ante el Torino luego de haber logrado sendas victorias en las dos primeras fechas.

Los romanos son quintos provisionalmente, con un punto más que el Atalata.

El argentino Giovanni Simeone, cedido por el Nápoles al Torino, congeló el estadio Olímpico a la hora de juego con un gran disparo.

La jornada del domingo se cierra con dos partidos; la Lazio, rival de la Roma el domingo que viene en el derbi, visita al Sassuolo, y el AC Milan recibe al Bolonia.

