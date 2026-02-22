LA NACION

Con un gol en los últimos minutos de Lazar Samardzic, el Atalanta se impuso 2-1 al Nápoles, que de esta manera se despide de sus...

Atalanta deja al Nápoles sin esperanzas de revalidar el Scudetto

Con un gol en los últimos minutos de Lazar Samardzic, el Atalanta se impuso 2-1 al Nápoles, que de esta manera se despide de sus escasas chances de revalidar el Scudetto.

El equipo de Raffaele Palladino amplió su racha invicta en liga a nueve partidos con una impresionante remontada en la segunda parte, lo que le da más confianza aún para tratar de remontar el martes la eliminatoria de acceso a octavos contra el Borussia Dortmund, tras perder 2-0 en Alemania.

El Atalanta sigue séptimo en la tabla, pero solo a dos puntos de la Roma, que ocupa la cuarta plaza antes de recibir a la Cremonese en el último partido del domingo.

El Nápoles, por su parte, se mantiene tercero, pero solo cinco puntos por encima del Atalanta y distanciado en 14 puntos del líder Inter, que el sábado ganó 2-0 en su visita al Lecce.

Los aún vigentes campeones se adelantaron pronto cuando Sam Beukema cabeceó a la red una falta lanzada por Miguel Gutiérrez (18'), pero la Dea remontó con los tantos de Mario Pasalic (61') y Samardzic (81').

Los hombres de Antonio Conte hubieran podido llegar con mayor ventaja al descanso, pero el penal señalado por derribo a Rasmus Højlund fue anulado tras la revisión del VAR.

Højlund volvió a ser protagonista en el primer minuto tras la reanudación, cuando su pase atrás fue rematado a gol por Gutiérrez, pero el tanto fue anulado por una falta del delantero danés en la jugada previa.

Fue el último suspiro del Nápoles antes de la remontada local.

AFP
