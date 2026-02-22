Atalanta deja al Nápoles sin esperanzas de revalidar el Scudetto

Con un gol en los últimos minutos de Lazar Samardzic, el Atalanta se impuso 2-1 al Nápoles, que de esta manera se despide de sus escasas chances de revalidar el Scudetto.

El equipo de Raffaele Palladino amplió su racha invicta en liga a nueve partidos con una impresionante remontada en la segunda parte, lo que le da más confianza aún para tratar de remontar el martes la eliminatoria de acceso a octavos contra el Borussia Dortmund, tras perder 2-0 en Alemania.

El Atalanta sigue séptimo en la tabla, pero solo a dos puntos de la Roma, que ocupa la cuarta plaza antes de recibir a la Cremonese en el último partido del domingo.

El Nápoles, por su parte, se mantiene tercero, pero solo cinco puntos por encima del Atalanta y distanciado en 14 puntos del líder Inter, que el sábado ganó 2-0 en su visita al Lecce.

Los aún vigentes campeones se adelantaron pronto cuando Sam Beukema cabeceó a la red una falta lanzada por Miguel Gutiérrez (18'), pero la Dea remontó con los tantos de Mario Pasalic (61') y Samardzic (81').

Los hombres de Antonio Conte hubieran podido llegar con mayor ventaja al descanso, pero el penal señalado por derribo a Rasmus Højlund fue anulado tras la revisión del VAR.

Højlund volvió a ser protagonista en el primer minuto tras la reanudación, cuando su pase atrás fue rematado a gol por Gutiérrez, pero el tanto fue anulado por una falta del delantero danés en la jugada previa.

Fue el último suspiro del Nápoles antes de la remontada local.