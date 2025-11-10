Atalanta despide a su entrenador Ivan Juric por los malos resultados

Tras siete jornadas sin ganar en la Serie A (dos derrotas y cinco empates) y con el equipo en la 13ª plaza de la clasificación, la Atalanta anunció este lunes el cese de su entrenador, el croata Ivan Juric.

Es el cuarto entrenador cesado esta temporada en el calcio, tras Igor Tudor en la Juventus, Patrick Viera en el Génova y Stefano Pioli en la Fiorentina.

"Ivan Juric fue relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo", anunció la Dea.

Juric, de 50 años, tenía la difícil tarea de suceder a Gian Piero Gasparini, quien se marchó a la Roma tras siete exitosas temporadas en el banquillo bergamasco, coronadas con el título de la Europa League en 2024.

Con el croata en el banquillo, la Dea solo ganó cuatro partidos, dos en el campeonato y dos en la Liga de Campeones, de un total de quince disputados desde agosto.

