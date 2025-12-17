Atalanta: Djimsiti inactivo durante 3 semanas

Djimsiti, de 32 años, debió ser reemplazado al comienzo de la segunda mitad del partido disputado el pasado sábado 13 contra Cagliari y los estudios médicos a los que fue sometido revelaron que sufrió una rotura de grado uno en el bíceps femoral derecho.

En consecuencia, el DT Raffaele Palladino sufrirá la ausencia de Djimsiti en los partidos contra Genoa e Inter, previstos el 21 y 28 de este mes por las fechas 16 y 17 de la Serie A, así como los duelos ante Roma y Bologna, en programa el 3 y el 7 de enero del año próximo por las jornadas 18 y 19 del torneo de la primera división del "Calcio". (ANSA).