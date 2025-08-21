Atalanta: Ederson será titular contra Pisa

Ederson volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros a las órdenes del DT croata Ivan Juric tras completar la recuperación de la molestia que lo condicionó en el cierre de la pretemporada del equipo bergamasco.

El brasileño compartirá el mediocampo con el capitán neerlandés Marten de Roon en el partido previsto en el Gewiss Stadium contra el Pisa del DT Alberto Gilardino, que volverá a competir en la primera división del "Calcio" después de 34 años.

En cambio, Juric deberá prescindir del zaguero bosnio Sead Kolasinac y de su colega neerlandés Mitchel Bakker, ambos lesionados, y del delantero nigeriano Ademola Lookman, separado del plantel hasta el 2 de septiembre por su ausencia injustificada en reclamo por el rechazo del Atalanta a una oferta del Inter por su pase.

La buena noticia para Juric, reemplazante de Gian Piero Gasperini, quien interrumpió su exitoso ciclo de 9 años tras aceptar una propuesta de Roma, es que podrá contar con el delantero montenegrino Nikola Krstovic, incorporado del Lecce a cambio de 25 millones de euros más otros 4 en bonus.

"Todos me recibieron de una manera que jamás imaginé. Hoy fue un entrenamiento fantástico, estoy muy contento", afirmó Krstovic al sitio web serbio Sportske.net tras completar su primera práctica con sus nuevos compañeros.

"No soy alguien que cambie el juego en un minuto, soy muy trabajador y espero estar a la altura de las expectativas. Nunca he visto tanta profesionalidad en mi vida", continuó el delantero montenegrino, quien eligió el número 90 tras firmar un contrato de 4 años.

"Todos me recibieron muy bien. (el serbio Lazar) Samardzic vino a recogerme al hotel el primer día. Están (el croata Mario) Pasalic, (el albanés Berat) Djimsiti, Kolasinac... Me llevé muy bien con estos chicos de los Balcanes desde el principio", destacó Krstovic.

Finalmente, el delantero reveló que su elección estuvo guiada por un ilustre compatriota que jugó en Roma y formó parte de la selección de Montenegro, Mirko Vucinic.

"Me dio muchos consejos, me dijo que fuera donde pudiera destacar. Quería que eligiera lo mejor para mí. Eso fue lo que pasó cuando llegué al Lecce y estoy muy contento de haber elegido al Atalanta, que me quiso desde el principio", aseguró Krstovic. (ANSA).