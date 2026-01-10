Atalanta: "es magia", dice Palladino

"Estos muchachos son increíbles, receptivos y hacen todo lo que les pido a la perfección, lo cual me hace sentir el técnico más afortunado y feliz del mundo", agregó Palladino, al reconocer que Atalanta sufrió tras la partida de Gasperini y necesitó hacer su "duelo" para poder volver a levantar cabeza y arrimarse a la zona de clasificación a las próximas Copas europeas.

La fórmula de la "resurrección", según el DT, pasa por el hecho de que "la primera línea defensiva de Atalanta son sus delanteros" y porque el arquero Marco Carnsecchi "está teniendo una temporada increíble", como refrendó hoy con un par de intervenciones providenciales que le permitieron a su equipo asegurarse "un lindo triunfo sustentado de una sólida actuación, especialmente en el primer tiempo", destacó.

"Lo único que lamento (además de la lesión que sufrió el suizo-albanés Berat Djimsiti, Ndr) fue no haber cerrado el partido antes", explicó al considerar que a Atalanta le está faltando "una dosis de cinismo en ataque" que pudo haber sentenciado antes el partido ante un Torino "complicado" frente al cual -dijo también- "supimos defendernos bien" para mantenerse en carrera por un boleto a las Copas.

"La remontada que experimentamos es realmente importante, pero todavía no hemos logrado nada y los próximos partidos serán determinantes. Estamos peleando en tres frentes (campeonato, Champions League y Copa Italia, Ndr) y no vamos a optar por privilegiar uno u otro torneo porque somos ambiciosos y no nos asustan los desafíos", consideró Palladino, al elogiar nuevamente la actitud de sus jugadores, "que están respondiendo como grandes hombres".

Su colega Marco Baroni reconoció los méritos de Atalanta, aunque destacó que "después del primer gol nos pusimos nerviosos cuando todavía estábamos en partido y terminamos pagándolo caro. En el segundo tiempo, el equipo mejoró, se adelantó en la cancha y fue más agresivo, al punto que generamos situaciones para empatar el partido y creo que hubiésemos merecido hacerlo".

"Tenemos que mejorar, sobre todo en el aspecto defensivo y adquirir una actitud mental distinta", completó el técnico "granate" que elogió al argentino Giovanni Simeone, que saltó al ruedo en el complemento y contó con alguna situación para igualar el partido: "No voy a descubrir yo la clase de jugador que es, ni su apego y compromiso con el trabajo, que lo convierten en un punto de referencia en el plantel".

Barone apuesta a la máxima que indica que el fútbol da revancha y espera tenerla "el martes frente a la Roma en Copa Italia", por el pasaje a cuartos de final ante un "giallorosso" que al mando de Gasperini escaló momentáneamente hoy al tercer puesto en el campeonato y que el domingo de la próxima semana lo visitará en Turín por la vigesimoprimera fecha de la Serie A.

