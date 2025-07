Atalanta: No soy el sustituto de Lookman, Sulemana

"Vine a jugar con quien sea que estuviera aquí, no a ser el sustituto de nadie. Claro que hay jugadores, incluido el propio Lookman, que pueden inspirarnos", afirmó Sulemana, por cuyo pase Atalanta pagó 17 millones de euros.

"Vi muchos partidos del Atalanta, incluso en los últimos años, sobre todo en la Champions League. Ahora admiro a Lookman como jugador, mientras que antes admiraba a alguien que luego llegó al Sevilla", explicó Sulemana en alusión al mediocampista argentino Alejandro "Papu" Gómez, quien se sumará al Padova (Serie B) tras purgar una suspensión de 2 años por doping.

"Estoy muy contento con la oportunidad que me han dado, sobre todo porque estoy cumpliendo mi sueño de jugar en la Champions League. (Ivan) Juric no me dice por qué me eligió, pero sé que soy un jugador muy directo y rápido, y tengo cualidades que pueden aportar algo diferente al equipo", continuó el delantero de 23 años sobre el DT croata.

Sulemana, quien fue entrenado por Juric la temporada pasada en Southampton, añadió que le gusta "la mentalidad fuerte y la ética de trabajo" que el DT croata mostró cuando llegó al club inglés y que ya volvió a encontrar en Bérgamo.

"Le gusta enseñar y le gustan los jugadores con ganas de aprender. Tengo un largo camino por delante, pero es un buen maestro", insistió Sulemana sobre Juric, reemplazante de Gian Piero Gasperini, quien interrumpió un ciclo de 9 años en Atalanta y pasó a Roma.

"Soy delantero, extremo, me gusta marcar y dar asistencias, pero depende de la táctica. Mi objetivo es ser un referente para lo que el equipo necesita. Me encanta superar a los jugadores, crear ocasiones y regatear, aunque tenga que aprender a aprovecharlas", remarcó.

Por último, Sulemana se refirió a sus compañeros y a su elección del número 7 para su camiseta: "el ataque tiene muchísimas personalidades, incluyendo a (Gianluca) Scamacca, (el belga Charles) De Ketelaere, (el maliense El Bilal) Touré, (el serbio Lazar) Samardzic y, obviamente, Lookman, de quien puedo aprender".

"El número 10 es mi favorito, (el brasileño) Ronaldinho me ha inspirado desde niño. Como no estaba disponible, opté por el 7.

Todos me llaman 'Dino', también porque hay otro Sulemana en el equipo, Ibrahim", completó el ghanés sobre su compatriota y mediocampista. (ANSA).