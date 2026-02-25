Atalanta remonta ante Borussia Dortmund y pasa a octavos de la Champions

Con un gol de penal en el último suspiro, el Atalanta consiguió una gran remontada en su playoff de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Borussia Dortmund, al que derrotó 4-1 este miércoles en Bérgamo, levantando la desventaja de 2-0 que había traído de la ida en Alemania.

En el 90+8', el serbio Lazar Samardzic transformó el penal que dio el boleto a la Dea para los octavos, después de que la revisión en el VAR decretara la pena máxima y la expulsión del argelino Ramy Bensebaini por una acción en la que el montenegrino Nikola Krstovic terminó con el rostro ensangrentado por una herida.

Ese gol evitó así la prórroga, después de que el equipo italiano se adelantara hasta 3-0 con los goles de Gianluca Scamacca (minuto 5'), Davide Zappacosta (45') y Mario Pasalic (57'), y de que Karim Adeyemi acortara para los alemanes en el 75'.