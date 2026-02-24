Atalanta: sanción de 1 año para aficionado por lanzar vaso con cerveza

El simpatizante del Atalanta de 22 años se encontraba en la Curva Sur del New Balance Arena cuando arrojó un vaso con cerveza en el momento en que pasaron por delante de él un jugador del Napoli e integrantes del cuerpo técnico del equipo partenopeo.

"El gesto, si bien no causó daño a nadie, supuso un riesgo real para la seguridad de los presentes, incluidos numerosos niños que habían acudido a animar al equipo local", explicó la policía de Bérgamo, que también acusó al simpatizante de lanzar materiales peligrosos.

Las investigaciones de la División de Operaciones Especiales (DIGOS) y la policía forense de Bérgamo, mediante el análisis de las cámaras de seguridad del estadio, permitieron localizar al simpatizante incluso antes de que terminara el partido (ANSA).