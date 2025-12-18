Atalanta: Sulemana disponible contra Genoa

Sulemana se había lesionado en el partido que Atalanta ganó por 4-0 justamente contra Genoa en un partido disputado el pasado 3 de diciembre por octavos de final de la edición número 79 de la Copa Italia.

El DT Raffaele Palladino celebró el retorno a los entrenamientos de Sulemana con el resto de sus compañeros luego de las lesiones del zaguero albanés Berat Djimsiti y del lateral Raoul Bellanova, quien volverá a estar disponible recién al inicio de 2026.

La recuperación de Sulemana le permite a Palladino encontrar una alternativa para cubrir la baja del nigeriano Ademola Lookman, quien se sumó a la selección de su país para disputar la Copa Africana de Naciones.

Atalanta escaló al duodécimo puesto de la Serie A con 19 puntos luego de su victoria por 2-1 como local ante Cagliari, que suma 14 unidades, la misma cantidad que Genoa, que en la jornada 15 del torneo perdió por 2-1 contra el líder Inter (33).

"Somos los guardianes del patrimonio del Atalanta. El objetivo es mantener un alto nivel, pero recordemos que retroceder es un segundo. Tenemos ejemplos de ello en la Serie A", advirtió en tanto Luca Percassi, director general del club bergamasco.

Luca Percassi destacó en diálogo con la prensa durante la tradicional cena navideña sobre el rendimiento irregular del equipo, que también marcha en el quinto puesto de la fase de liga de la Champions League.

"El año 2025 fue extraordinario, vivimos emociones fantásticas que podremos relatar en el futuro. A veces damos por sentado el nivel que hemos alcanzado, las competiciones que jugamos, los rivales a los que nos enfrentamos", reflexionó.

"Es justo criticar, pero hay maneras y medios: quien tome el balón debe hacerlo con un espíritu positivo, sabiendo de dónde venimos y lo que hemos vivido", subrayó Luca Percassi, quien defendió además la gestión deportiva de su familia involucrando a todo el equipo.

"Llevo 16 años como administrador y recuerdo bien cómo era entonces. Todos contribuían a los resultados. En momentos como éstos, se nota quién ama de verdad al Atalanta. Y amarlo y protegerlo significa amar a la ciudad", completó Luca Percassi.

