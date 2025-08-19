LA NACION

Atalanta: Visita de Gattuso al entrenamiento

Gattuso fue recibido por el administrador delegado del Atalanta, Luca Percassi, por el director general Umberto Marino, por el director general corporativo Andrea Fabris y por el director deportivo Tony D'Amico.

El DT, reemplazante de Luciano Spalletti y quien protagonizará su debut oficial justamente en Bergamo, estuvo acompañado por sus colaboradores Luigi Riccio y Leonardo Bonucci además de Gianluigi Buffon, responsable de la delegación de la "azzurra".

Gattuso, que ya visitó los entrenamientos de Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo y Udinese, presenció la práctica del Atalanta en el Centro Deportivo Bortolotti de Zingonia, donde luego conversó con el DT del equipo bergamasco, el croata Ivan Juric, y algunos de los jugadores que forman parte de la selección italiana.

Gattuso, que mañana visitará el entrenamiento del Milan, donde brilló como jugador y al cual dirigió entre 2017 y 2019, debutará el 5 de septiembre, cuando Italia recibirá a Estonia, mientras que tres días después la "azzurra" visitará a Israel en Debrecen por las fechas 5 y 6, respectivamente, del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026. (ANSA).

