Ataque a la empresa de ciberseguridad de EEUU F5 sería obra de piratas chinos, según Bloomberg

16 oct (Reuters) - Una brecha en la empresa estadounidense de ciberseguridad F5 ha sido atribuida a piratas informáticos chinos respaldados por el Estado, informó Bloomberg News el miércoles, basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información.

F5, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos y la embajada china en Washington no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

A primera hora del día, representantes del Gobierno de Estados Unidos dijeron que las redes federales están siendo atacadas por un "actor de ciberamenazas de un estado-nación" no identificado que está tratando de explotar vulnerabilidades en productos fabricados por F5.

F5 dijo que había detectado el acceso no autorizado a ciertos sistemas de la empresa por un actor de amenazas, pero la brecha no tuvo impacto en sus operaciones.

Los representantes de F5 han comunicado a los clientes que los piratas informáticos estuvieron en la red de la empresa durante al menos 12 meses, según la información de Bloomberg News.

La información añade que el consejero delegado de F5, François Locoh-Donou, está informando personalmente a los clientes sobre la cronología y los piratas informáticos vinculados a China. (Información de Devika Nair en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)