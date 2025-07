Ataque a un buque griego en el mar Rojo causa cuatro muertos y dos heridos

Por Jonathan Saul, Renee Maltezou y Kanishka Singh

LONDRES/ATENAS/WASHINGTON, 8 jul (Reuters) - Un ataque con drones y lanchas rápidas frente a las costas de Yemen causó la muerte de cuatro marineros de un granelero de bandera liberiana y operado por Grecia, según informó el martes una fuente con conocimiento del asunto, el segundo incidente en un día, tras meses de calma. El tráfico en el mar Rojo, una vía navegable clave para el petróleo y las materias primas, ha disminuido desde que la milicia hutí de Yemen, alineada con Irán, comenzó a atacar barcos en 2023 en solidaridad —según los hutíes— con los palestinos asaltados en la guerra de Israel en Gaza. Las muertes del Eternity C, las primeras que afectan a la navegación en el mar Rojo desde junio de 2024, elevan a ocho el total de marinos fallecidos en los ataques del mar Rojo. Otro tripulante herido murió a bordo tras el ataque, dijo una fuente con conocimiento del asunto, que habló bajo condición de anonimato. Los hutíes no han hecho comentarios sobre el Eternity C, pero horas antes reivindicaron un ataque contra otro granelero de bandera de Liberia y operado por Grecia, el MV Magic Seas, frente a la costa suroeste de Yemen el domingo, y dijeron que el buque se hundió. "Tras varios meses de calma, la reanudación de los deplorables ataques en el mar Rojo constituye una nueva violación del derecho internacional y de la libertad de navegación", dijo el martes Arsenio Domínguez, el secretario general de la OMI (Organización Marítima Internacional). El Departamento de Estado estadounidense condenó el "ataque terrorista sin provocación de los hutíes contra los cargueros civiles MV Magic Seas y MV Eternity C", que consideró muestra de las amenazas que los hutíes representan para la libertad de navegación y la seguridad regional.

Washington "seguirá tomando las medidas necesarias para proteger la libertad de navegación y el transporte marítimo comercial", añadió en un comunicado.

El operador del Eternity C, Cosmoship Management, no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

El Eternity C, con 21 ciudadanos filipinos y un ruso que componían una tripulación de 22 personas, se encontraba a la deriva y listado tras el ataque con drones marinos y granadas propulsadas por cohetes disparadas desde lanchas rápidas tripuladas, según informaron a Reuters fuentes de seguridad marítima. Grecia mantenía conversaciones diplomáticas con Arabia Saudí sobre el incidente, según las fuentes, mientras dos empresas de seguridad marítima, entre ellas Diaplous, con sede en Grecia, se preparaban para organizar una misión de rescate de la tripulación atrapada en el Eternity C.

Por su parte, toda la tripulación del Magic Seas fue rescatada por un buque mercante que pasaba por la zona y llegó sana y salva a Yibuti el lunes, según informaron las autoridades yibutianas. Desde noviembre de 2023, los hutíes han interrumpido el comercio lanzando cientos de drones y misiles contra buques en el mar Rojo, bajo la afirmación de que tenían como objetivo barcos vinculados a Israel. Aunque los hutíes alcanzaron un alto el fuego con Washington en mayo, la milicia ha prometido seguir atacando barcos que dice que están conectados con Israel. (Información de Jonathan Saul, Renee Maltezou y Kanishka Singh, con información adicional de Yannis Souliotis en Atenas, Karen Lema en Manila, Lisa Baertlein en Los Ángeles y Jaidaa Taha en El Cairo; edición de Rod Nickel y Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)