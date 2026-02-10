Ataque armado deja cuatro muertos en provincia de Ecuador azotada por el narco

Un ataque armado contra civiles dejó cuatro muertos el lunes en una región costera de Ecuador golpeada por el narcotráfico, un día después de que un alcalde se librara de un atentado en la misma provincia, informó la policía.

Los hechos ocurrieron en Manabí, uno de los principales escenarios de la cruenta disputa por el poder entre bandas del narcotráfico, que ha hecho del país uno de los más violentos de América Latina con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes -equivalente a uno cada hora en 2025-, una cifra récord, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Hombres con fusiles abrieron fuego contra civiles que estaban en un atracadero de pescadores artesanales en la localidad de San Vicente, según imágenes divulgadas por redes sociales.

El saldo es de "cuatro personas fallecidas y una persona herida", informó a la prensa el jefe policial subrogante de Manabí, coronel Carlos Ortega.

El hecho se produjo un día después de que el alcalde de la población manabita de Rocafuerte, Norberto Vélez, y su esposa salieron ilesos de un ataque armado cuando se transportaban en un vehículo.

"La violencia no nos doblegará", indicó la alcaldía en un comunicado.

Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico oriental sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

La nación sudamericana, un codiciado corredor del Pacífico para el narco, decomisó unas 227 toneladas de drogas en 2025, según cifras oficiales.