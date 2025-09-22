Ataque armado deja siete muertos en el centro de México

Un ataque armado dejó un saldo de siete personas muertas y una más lesionada en un municipio del estado mexicano de Guanajuato (centro), informaron este domingo la fiscalía y autoridades de seguridad.

La agresión tuvo lugar la noche del sábado al exterior de un local comercial en la comunidad de Las Jícamas, en el municipio de Valle de Santiago.

Se presume que el móvil de la matanza es la pugna que existe entre el grupo criminal local Santa Rosa de Lima, muy vinculado al robo y el tráfico de combustible, y el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

"Es una disputa que se está dando entre dos grupos, estamos trabajando y reforzando la zona. Aquí lo importante es seguir dando resultados y logrando detenciones de los generadores de violencia", declaró a periodistas el secretario de gobierno local, Jorge Jiménez Lona.

Se desconoce hasta el momento cuál fue la mecánica de la agresión, así como la identidad de las víctimas. En cuanto a la persona que resultó lesionada, se trata de un hombre de 22 años quien es atendido en un hospital local.

Jiménez indicó asimismo que la fiscalía estatal ya trabaja en la investigación del crimen y que agentes del orden han redoblado la seguridad en el municipio de Valle de Santiago.

Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos, es uno de los estados más violentos de México debido a las acciones del crimen organizado.

