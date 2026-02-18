Ataque armado en parque en el centro de México deja un muerto y 8 menores heridos

Un ataque armado en un parque en el estado de Guanajuato, en el centro de México, dejó un muerto y al menos ocho menores heridos, informaron autoridades locales.

El ataque se registró el martes por la noche en San Francisco del Rincón, donde "niñas, niños y adolescentes resultaron heridos", dijo en X la gobernadora del estado, Libia Dennise García. Un hombre de 36 años murió, según las autoridades.

El gobierno del municipio de San Francisco del Rincón dijo que tres de los menores ya fueron dados de alta y cinco reciben atención médica. Añadió que todos ellos están "fuera de peligro". No se divulgó la edad de los menores.

La fiscalía del estado dijo que inició una investigación para esclarecer el asunto.

Es el segundo hecho grave de violencia en el estado de Guanajuato en menos de un mes.

A finales de enero se registró un ataque tras un partido de fútbol en la ciudad de Salamanca que dejó 11 personas muertas y 12 heridos.

Tras esa masacre, las autoridades anunciaron un nuevo operativo de fuerzas federales y estatales. El gobierno local ha atribuido esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada.

En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.

Guanajuato es un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos.

A inicios de año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su menor nivel en una década, como resultado de su estrategia de seguridad.