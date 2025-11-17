Ataque con dron impacta petrolero turco en Odesa, Ucrania, donde llegará gas natural de EE. UU.

KIEV, Ucrania (AP) — Un dron impactó un petrolero con bandera turca y lo incendió el lunes en la región de Odesa en el sur de Ucrania, informaron las autoridades, un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy firmara un acuerdo para importar gas natural licuado de Estados Unidos a través de la zona.

El MT Orinda fue alcanzado durante la descarga de gas licuado en el puerto de Izmail, informó la Dirección de Asuntos Marítimos de Turquía. Los 16 tripulantes a bordo evacuaron y nadie resultó herido, se indicó.

Rusia ha utilizado drones, misiles y artillería para golpear repetidamente la región de Odesa, especialmente sus puertos del Mar Negro, desde su invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años. No hubo comentarios de Rusia el lunes.

Las autoridades ucranianas no comentaron específicamente sobre el petrolero, aunque el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper, indicó que drones rusos atacaron la región de Odesa durante la noche y dañaron infraestructuras energéticas y portuarias en varias ciudades.

El ataque provocó múltiples incendios y dañó un número no especificado de embarcaciones civiles, apuntó Kiper, añadiendo que una persona resultó herida.

Izmail se encuentra en un estuario del Mar Negro y es uno de varios puertos vitales para las importaciones y exportaciones ucranianas. Con Rusia también apuntando a la infraestructura energética de Ucrania, Zelenskyy está tratando de asegurar importaciones de gas y otras energías que puedan ayudar a su país a enfrentar el invierno.

Zelenskyy estuvo el domingo en una visita oficial a Grecia. El gas natural licuado de Estados Unidos fluirá hacia Odesa a través de tuberías desde el puerto griego del norte de Alexandroupolis a partir de enero.

Mientras tanto, las autoridades en Rumania ordenaron la evacuación de personas y animales de dos aldeas cercanas a Izmail en el lado rumano de la frontera, diciendo que la naturaleza de la carga del petrolero requería tales precauciones.

En otras partes de Ucrania, misiles rusos mataron a tres personas e hirieron a otras 11 en Balakliya, en la región nororiental de Járkiv, en un ataque nocturno. Cuatro niñas de 12, 14, 15 y 17 años se encontraban entre los heridos, declararon las autoridades.

Drones y artillería rusos también mataron a dos personas e hirieron a otras dos en un ataque diurno en Nikopol, en la región central de Dnipropetrovsk, el lunes. El ataque alcanzó bloques de apartamentos de gran altura, tiendas y un salón de belleza, señaló el jefe regional de la administración militar, Vladyslav Haivanenko.

Las Naciones Unidas dicen que los ataques rusos han matado a más de 12.000 civiles ucranianos durante la guerra.

Rusia disparó dos misiles balísticos Iskander-M y 128 drones de ataque y señuelo en todo el país durante la noche, informó la fuerza aérea de Ucrania.

Las defensas aéreas rusas derribaron 36 drones ucranianos durante la noche, sostuvo el Ministerio de Defensa de Rusia, mientras Ucrania intenta contraatacar la red eléctrica de Rusia.

Un ataque de drones ucranianos dañó una subestación eléctrica en la región rusa de Ulyanovsk, escribió el gobernador Aleksey Russkikh en las redes sociales, añadiendo que no se reportaron víctimas y que los suministros de energía locales funcionaban con normalidad.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Suzan Fraser en Ankara, Turquía y Stephen McGrath en Leamington Spa, Inglaterra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.