Ataque con dron mata a uno en región fronteriza de Rusia antes de conversaciones de paz en Ucrania

Una persona murió y otras dos resultaron heridas cuando un dron ucraniano impactó un automóvil en la región fronteriza rusa de Bélgorod, dijeron el domingo funcionarios locales, antes de las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de casi cuatro años en París esta semana.

El gobernador regional de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que un niño estaba entre los heridos.

En Ucrania, tres personas resultaron heridas en la región de Járkiv en ataques con drones durante la noche del domingo, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Mientras tanto, el número de muertos por un ataque con misiles rusos en la ciudad de Járkiv el viernes aumentó a cuatro cuando se encontraron otros dos cuerpos bajo los escombros de un edificio, escribió en Telegram el domingo el jefe regional de Járkiv, Oleh Syniehubov.

Los últimos ataques se produjeron después de que asesores de seguridad nacional de Europa y otros aliados visitaron Kiev el sábado para discutir garantías de seguridad y apoyo económico, mientras se intensifica un impulso diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente Volodymyr Zelenskyy, preparándose para viajar a París para una reunión con socios, dijo el sábado que el trabajo en las propuestas de paz podría ahora acelerarse, ya que Ucrania ha compartido todos los documentos en discusión con los 18 asesores de seguridad nacional, incluidos aquellos sobre garantías de seguridad.

Indicó que representantes del Estado Mayor General de Ucrania y del sector militar se reunirán el lunes en París, seguido de un encuentro el martes de líderes europeos, donde dijo que esperaba que se finalizaran los documentos sobre garantías de seguridad. Agregó que habría reuniones con representantes de Estados Unidos en París.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.