Ataque con dron ruso causa 9 muertos en el noreste de Ucrania, según las autoridades

KIEV (AP) — Un dron ruso alcanzó el sábado un autobús de pasajeros en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, y mató a nueve personas, además de causar heridas a otras cuatro, según funcionarios ucranianos. El ataque se produjo unas horas después de que Moscú y Kiev mantuvieron sus primeras conversaciones directas de paz en años, en las que no se logró un alto el fuego.

La policía nacional de Ucrania publicó imágenes que muestran las secuelas del ataque en la ciudad de Bilopillia, en Sumy, a unos 10 kilómetros (seis millas) de la línea del frente y de la frontera con Rusia.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los detalles del incidente y Rusia no realizó comentarios de inmediato.

"Este es otro crimen de guerra por parte de Rusia, un ataque deliberado a un transporte civil que no representaba ninguna amenaza", afirmó el gobierno regional de Sumy en la aplicación de mensajería Telegram.

En Bilopillia se declaró luto oficial hasta el lunes y el jefe de la comunidad local, Yurii Zarko, calificó el día del ataque como "sábado negro".

Según el medio local Suspilne, los pasajeros del bus estaban siendo evacuados de Bilopillia cuando ocurrió el ataque. Las autoridades están trabajando para identificar a algunas de las víctimas, la mayoría de ellas mujeres ancianas.

Los heridos fueron trasladados a un hospital en Sumy, la capital regional. Se informó que tres personas estaban en estado grave.

Por el momento no estaba claro qué consecuencias podría tener el ataque sobre los esfuerzos de paz.

El viernes, funcionarios rusos y ucranianos se reunieron en Turquía en un intento de alcanzar un alto el fuego temporal, pero las conversaciones duraron menos de dos horas y no lograron avances. Fue el primer diálogo cara a cara entre las dos partes desde las primeras semanas de la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022.

Y aunque se acordó un gran canje de prisioneros, Kiev y Moscú mantuvieron su enorme distancia en cuanto a las condiciones necesarias para poner fin a los combates.

Para Ucrania, una de esas condiciones —respaldada por sus aliados occidentales— es un alto el fuego temporal como primer paso hacia un acuerdo de paz. El Kremlin se ha opuesto a una tregua, que sigue siendo esquiva.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que habló sobre la reunión en Turquía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia. En una publicación en X desde una cunvre europea en Albania, pidió "sanciones severas" contra el Kremlin si rechaza "un alto el fuego completo e incondicional y el fin de los asesinatos".

En la reunión de Estambul, Kiev y Moscú pactaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra por bando, según los jefes de ambas delegaciones, en lo que sería su canje de este tipo hasta la fecha. Además, discutieron un alto el fuego y un encuentro entre sus jefes de Estado, indicó el jefe de la delegación ucraniana, el ministro de Defensa Rustem Umerov.

Medinsky, un asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que también se acordó el intercambio de propuestas detalladas de alto el fuego y que Kiev solicitó la reunión de jefes de Estado, que Rusia tomó en consideración.

Zelenskyy estuvo el viernes en la capital de Albania, Tirana, participando una cumbre con líderes de 47 países europeos para discutir sobre seguridad, defensa y estándares democráticos en el contexto de la guerra.

Allí se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el de Polonia, Donald Tusk.

"La presión sobre Rusia debe mantenerse hasta que Rusia esté lista para terminar la guerra", dijo Zelenskyy en un mensaje en X, acompañado de una foto de los líderes en su segunda reunión desde el 10 de mayo.

Arhirova informó desde Estambul.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.