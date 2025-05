Ataque con drones alcanza un barco con ayuda para Gaza, según grupo humanitario

TEL AVIV, Israel (AP) — Un dron alcanzó el viernes una embarcación que transportaba ayuda a Gaza frente a la costa de Malta, explicó en un comunicado Codepink, un movimiento de base por la paz y la justicia social. Se declaró un incendio, pero fue controlado, indicaron las autoridades.

Un remolcador cercano respondió a una llamada de auxilio de la embarcación, en la que iban 12 tripulantes y cuatro civiles, según el gobierno de Malta. La Flotilla de la Libertad de Gaza explicó en un correo electrónico que no hubo heridos entre el pasaje.

Charlie Andreasson, que lleva más de una década colaborando con la Flotilla de la Libertad, contó a The Associated Press que había hablado con personas a bordo que le dijeron que hubo dos explosiones y un incendio.

El grupo no proporcionó pruebas de que el fuego fuese causado por los aviones no tripulados, pero en un video que compartió se puede escuchar una explosión. Otra grabación mostraba un incendio activo. No se pudo contactar de inmediato con las personas a bordo del barco para recabar sus testimonios.

Las autoridades chipriotas compartieron fotos que muestran daños en el casco del Conscience.

Anteriormente, el grupo señaló que el ataque parecía haber tenido como objetivo el generador del barco, causando una "brecha sustancial en el casco" y dejándolo sin energía, lo que hacía que corriese peligro de hundirse.

Israel ha bloqueado la entrada de todas las importaciones, incluyendo alimentos y medicamentos, a la Franja, lo que ha sumido al territorio en la que se cree que es la peor crisis humanitaria en casi 19 meses de guerra. Israel dice que es un intento de presionar a Hamás para que libere a los rehenes capturados durante el ataque insurgente palestino del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto.

Cuando una flotilla de ayuda intentó romper el bloqueo de Gaza en 2010, las fuerzas israelíes asaltaron el barco turco Mavi Marmara y mataron a nueve personas a bordo. El incidente llevó a un deterioro en las relaciones entre Ankara e Israel.

El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Flotilla de la Libertad dijo que el Conscience fue atacado a unos 26 kilómetros (16 millas) de Malta. La embarcación tiene bandera de Palau, una pequeña nación insular en Micronesia, apuntó Andreasson.

___

Brito informó desde Barcelona. La periodista de The Associated Press Giada Zampano en Roma contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.